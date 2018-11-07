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Разрушение крыла Су-57 сняли на видео
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Разрушение крыла Су-57 сняли на видео 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Сети появились кадры из московской лаборатории ОКБ Сухого, где продолжаются прочностные испытания планера истребителя пятого поколения Су-57.
Подопытный самолет опутан системой захватов. Прочные крепления фиксируют фюзеляж, в то время как мощный кран тянет крыло истребителя вверх.
— Самый лучший результат — разрушение конструкции при нагрузках от 99 до 104 процентов от допустимого. Если крыло выдержит более 104 процентов — это уже не очень хорошо. Значит, конструкция перетяжелена, — объяснил телеканалу «Звезда» начальник подразделения ОКБ Александр Шкода.
При нагрузке в 104 процента раздается треск и крыло Су-57 — оно изготовлено из композитных матералов, — содрогается.
— Крыло разрушилось очень хорошо — в основании. Разрушение локальное, самолет остался цел. Наши испытания — это самые большие нагрузки, которые могут действовать на самолет. Поэтому их оставили «на десерт». Подобный тест проводился, когда мы выдавали Су-57 разрешение на полеты, но тогда нагрузка составляла 80 процентов, — продолжил Шкода.
Тестирование истребителя пятого поколения находится в завершающей стадии. Самолет уже осваивают пилоты летно-испытательного центра Минобороны в Ахтубинске. Серийные поставки Су-57 в войска начнутся в 2019 году.
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