Военные ЧФ написали географический диктант

Порядка 2,5 тысяч военнослужащих Черноморского флота написали Всероссийский географический диктант. Он включал в себя три блока. Моряков проверили на знание географических понятий и терминов, умение работать с картой, а также определять географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы.
В Русском географическом обществе отметили, что площадки акции зарегистрированы на пяти материках, пишет РИА Новости. Диктант будут писать в более чем 80 странах, в частности, в Германии, Франции, Италии, США, Бразилии, Австралии, ЮАР. Он проводится начиная с 2015 года по инициативе российского лидера Владимира Путина.
Ранее News.ru писал о том, что текст для акции «Тотальный диктант» 2019 года написал Павел Басинский.