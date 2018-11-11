Военные ЧФ написали географический диктант

Военные Черноморского флота написали географический диктант

Порядка 2,5 тысяч военнослужащих Черноморского флота написали Всероссийский географический диктант. Он включал в себя три блока. Моряков проверили на знание географических понятий и терминов, умение работать с картой, а также определять географические объекты по записям дневников путешественников и отрывкам из художественной литературы.