Военные РФ активно осваивают Арктику

Минобороны рассказало о строительстве объектов в Арктике

Военные РФ построили 710 тысяч квадратных метров помещений различного назначения за четыре года в Арктике, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

"С 2014 года в условиях арктической зоны военные строители ввели в эксплуатацию более 500 объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров", — пишет издание.

Восемьдесят девять зданий и сооружений построили на военной базе "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Более 250 зданий появилось на второй ключевой опорной базе "Темп" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, а также 85 сооружений построили на острове Врангеля и на мысе Шмидта.