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Военные РФ активно осваивают Арктику
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Минобороны рассказало о строительстве объектов в Арктике 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военные РФ построили 710 тысяч квадратных метров помещений различного назначения за четыре года в Арктике, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".
"С 2014 года в условиях арктической зоны военные строители ввели в эксплуатацию более 500 объектов площадью свыше 710 тысяч квадратных метров", — пишет издание.
Восемьдесят девять зданий и сооружений построили на военной базе "Нагурское" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Более 250 зданий появилось на второй ключевой опорной базе "Темп" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, а также 85 сооружений построили на острове Врангеля и на мысе Шмидта.
Ровно шесть лет назад, 6 ноября 2012 года, Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ.
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