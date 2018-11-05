В Израиле высказались о России в Сирии

Глава МИД Израиля сообщил о регулярных контактах с РФ по Сирии

Израиль и Россия постоянно контактируют по Сирии по каналам деконфликтинга, диалог после трагедии с Ил-20 не прекращался.

Об этом заявил в понедельник российским журналистам заместитель гендиректора по связям с прессой и общественностью МИД Израиля Наом Кац.

"Россия — друг Израиля, у нас хорошие дружеские отношения, — отметил он. — Россия сильно представлена в Сирии, это факт". "Мы сотрудничаем по каналам деконфликтинга постоянно", — подчеркнул дипломат.

17 сентября российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 в небе над Средиземным морем был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200, когда тот вел огонь по четырем израильским самолетам F-16, которые атаковали объекты в провинции Латакия.

В результате трагедии погиб весь экипаж самолета — 15 российских военных.