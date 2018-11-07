Во время ЧМ-2018 были сорваны несколько терактов

Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников . Как информируется, террористы могли использовать беспилотники.

"Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу", — заявил Бортников.

Также стало известно, что террористические акты могли произойти не только во время турнира, который длился с 14 июня по 15 июля, но и во время подготовки к мундиалю.