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Во время ЧМ-2018 были сорваны несколько терактов
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Во время ЧМ-2018 были сорваны несколько терактов 

Газета.Ru + ещё 20 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
ФСБ сумела предотвратить теракты, которые могли произойти в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году, сообщает "Советский спорт".
Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников. Как информируется, террористы могли использовать беспилотники.
"Органы Федеральной службы безопасности предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами в ходе проводившегося в России чемпионата мира ФИФА по футболу", — заявил Бортников.
Также стало известно, что террористические акты могли произойти не только во время турнира, который длился с 14 июня по 15 июля, но и во время подготовки к мундиалю.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин считает Санкт-Петербург авторитетным центром международной спортивной жизни.
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