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Глава ФСБ рассказал о предотвращении на ЧМ-2018 терактов с применением беспилотников
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Глава ФСБ рассказал о предотвращении на ЧМ-2018 терактов с применением беспилотников 

Rambler News Service + ещё 9 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
ФСБ в ходе проходившего этим летом в России чемпионата мира по футболу предотвратила попытки террористов использовать беспилотники для организации атак. Об этом на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов рассказал глава ФСБ Александр Бортников.
«Органы Федеральной службы безопасности… предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами… в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу», — цитирует Бортникова «РИА Новости».
Он также отметил, что подобные попытки терактов предпринимались и в ходе подготовки и проведения других массовых политических и спортивных мероприятий.
«На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников», — подчеркнул Бортников.
ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Чемпионом мира стала сборная Франции, выигравшая турнир второй раз в истории.
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