Глава ФСБ рассказал о предотвращении на ЧМ-2018 терактов с применением беспилотников

«Органы Федеральной службы безопасности… предприняли все необходимые меры для выявления и пресечения попыток использовать БПЛА террористами… в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу», — цитирует Бортникова «РИА Новости»

Он также отметил, что подобные попытки терактов предпринимались и в ходе подготовки и проведения других массовых политических и спортивных мероприятий.

«На наш взгляд, для предупреждения и оперативной нейтрализации данной угрозы необходимо безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса применения беспилотников», — подчеркнул Бортников.

ЧМ-2018 прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Чемпионом мира стала сборная Франции, выигравшая турнир второй раз в истории.