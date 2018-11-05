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Шойгу отметил вклад разведчиков в обороноспособность РФ
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Шойгу отметил вклад разведчиков в укрепление обороноспособности России 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление обороноспособности государства, сообщается на странице Минобороны в соцсети Faсebook.
Он напомнил, что с момента создания Полевого штаба Революционного военного совета Республики — прообраза Главного управления Генштаба ВС РФ — прошло 100 лет. Все эти годы военная разведка остается опорой безопасности страны.
"Достойно продолжая традиции предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство, успешно решает сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", — говорится в поздравлении.
Шойгу отметил, что хочет адресовать особые слова благодарности ветеранам разведки, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых разведчиков.
Он также пожелал разведчикам крепкого здоровья, счастья, удачи, новых достижений в службе и труде на благо Отечества.
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