Шойгу отметил вклад разведчиков в обороноспособность РФ

Шойгу отметил вклад разведчиков в укрепление обороноспособности России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и отметил их вклад в укрепление обороноспособности государства, сообщается на странице Минобороны в соцсети Faсebook.

Он напомнил, что с момента создания Полевого штаба Революционного военного совета Республики — прообраза Главного управления Генштаба ВС РФ — прошло 100 лет. Все эти годы военная разведка остается опорой безопасности страны.

"Достойно продолжая традиции предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков постоянно совершенствует свое мастерство, успешно решает сложные и ответственные задачи по защите национальных интересов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства", — говорится в поздравлении.

Шойгу отметил, что хочет адресовать особые слова благодарности ветеранам разведки, чьи подвиги и заслуги являются примером для молодых разведчиков.

Он также пожелал разведчикам крепкого здоровья, счастья, удачи, новых достижений в службе и труде на благо Отечества.