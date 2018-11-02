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В якутском СВФУ откроется военный учебный центр
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В якутском СВФУ откроется военный учебный центр 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный учебный центр откроется в Северо-Восточном федеральном университете, в рамках договоренности с Минобороны в Якутии откроется также институт военно-технической направленности, сообщает пресс-служба университета.
В августе вышел указ президента России об объединении структур военной подготовки в военные учебные центры, по окончанию которых выпускникам присваивается офицерское звание. Кроме того, они должны будут отслужить три года по контракту в вооруженных силах.
"Военный учебный центр откроют в Северо-Восточном федеральном университете", — сообщает пресс-служба вуза.
По словам ректора Евгении Михайловой, университет провел большую подготовительную работу по созданию в СВФУ военной кафедры, была достигнута соответствующая договоренность с минобороны РФ. Однако в 2015 году на ее открытие требовалось более 300 миллионов рублей — это затраты на организацию помещений, реконструкцию плаца и полигонов, приобретение необходимого снаряжения и техники.
"Вопрос с повестки не снимается, по возможности, вернемся к нему летом следующего года. Отмечу, в рамках договоренности с минобороны в Якутии откроется еще и институт, в котором будут обучаться инженеры военно-технической направленности", — отметила Михайлова.
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