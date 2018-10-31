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Болтон выступил со стравливающим РФ и Китай заявлением
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Болтон выступил со стравливающим Россию и Китай заявлением 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон утверждает, что Китай ворует у России военную интеллектуальную собственность.
В Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне Болтон выразил уверенность, что хотя сейчас Китай и покупает российские «передовые системы вооружения», китайская сторона при этом «делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов».
«Они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют», — приводит слова Болтона РИА «Новости».
Советник президента США заявил, что «очень скоро» Китай будет «продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия».
Общество Гамильтона — независимая некоммерческая членская организация, обсуждающая политику в области внешней, экономической и национальной безопасности.
Напомним, это не первая попытка Вашингтона испортить отношения Москвы и Пекина. В октябре высокопоставленный представитель администрации США утверждал, что чрезмерное сближение с Китаем не отвечает собственным интересам России.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что США принуждают Китай к военному союзу с Россией.
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