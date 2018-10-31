Болтон выступил со стравливающим РФ и Китай заявлением

Болтон выступил со стравливающим Россию и Китай заявлением

В Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне Болтон выразил уверенность, что хотя сейчас Китай и покупает российские «передовые системы вооружения», китайская сторона при этом «делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов».

«Они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют», — приводит слова Болтона РИА «Новости».

Советник президента США заявил, что «очень скоро» Китай будет «продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия».

Общество Гамильтона — независимая некоммерческая членская организация, обсуждающая политику в области внешней, экономической и национальной безопасности.

Напомним, это не первая попытка Вашингтона испортить отношения Москвы и Пекина. В октябре высокопоставленный представитель администрации США утверждал, что чрезмерное сближение с Китаем не отвечает собственным интересам России.