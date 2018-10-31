Ещё
Болтон: Китай копирует российские вооружения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болтон: Китай копирует российские вооружения 

RT на русском + ещё 5 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Китай «ворует интеллектуальную собственность» России и «копирует» её вооружения.
Об этом он сказал в ходе своего выступления в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.
По его словам, Китай «пока покупает» российские передовые системы вооружения.
«Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов — они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют», — приводит его слова РИА Новости.
Также он предположил, что «очень скоро» КНР начнёт продавать «такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия».
Ранее Болтон рассказал об угрожающих «сердцу России» китайских ракетах.
RT на русском: последние новости
Четыре человека пострадали при ЧП на судоремонтном заводе под Мурманском «Адмирал Кузнецов» при аварии получил пятиметровую пробоину Первый пуск ракеты «Ангара-А5В» может состояться в 2027 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад575
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление827
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика129
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу225
Объяснен провал в создании российского беспилотника109
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
00:21
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
В мире Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение