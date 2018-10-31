Болтон: Китай копирует российские вооружения

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Китай «ворует интеллектуальную собственность» России и «копирует» её вооружения.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

По его словам, Китай «пока покупает» российские передовые системы вооружения.

«Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов — они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют», — приводит его слова РИА Новости.

Также он предположил, что «очень скоро» КНР начнёт продавать «такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия».

Ранее Болтон рассказал об угрожающих «сердцу России» китайских ракетах.