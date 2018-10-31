Украина закроет небо над Черным морем из-за ракетных стрельб

Украина закроет воздушное пространство над Черным морем в связи с испытаниями управляемых ракет в Херсонской области.

Об этом сообщает издание «Украинськи Новини» со ссылкой на представителя командования ВВС Украины Дмитрия Струтинского.

По его словам, пролет воздушных судов над акваторией Черного моря будет частично ограничен с 1 по 4 ноября.

— Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам, — заявил Струтинский.

Как напоминает РИА Новости , в предыдущие годы Украина уже проводила учебные ракетные стрельбы. В частности, они состоялись в начале декабря 2017 года в районе Крыма в воздушном пространстве РФ.