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Украина начала ракетные учения в Херсонской области
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Украина начала ракетные учения в Херсонской области 

Rambler News Service + ещё 42 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет малой и средней дальности стартовали на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области 1 ноября, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины на своей странице в Facebook.
«Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов», — говорится в публикации.
В стрельбах примут участие экипажи военной авиации, а также подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск и войск связи. Помимо этого, к проведению мероприятия привлекут беспилотную авиацию и подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.
Стрельбы пройдут в воздушном пространстве Украины над Черным морем «со строгим соблюдением всех норм международного права». В пресс-службе заверили, что командование просчитало все риски и приняло необходимые меры безопасности.
Попытки вмешательства в стрельбы и обвинения в адрес Украины в создании угроз для населения страны и объектов инфраструктуры в зоне выполнения ракетных пусков пообещали расценивать как провокации.
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