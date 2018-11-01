Украина начала ракетные учения в Херсонской области

Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет малой и средней дальности стартовали на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области 1 ноября, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины на своей странице в Facebook.

«Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности. Общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов », — говорится в публикации.

В стрельбах примут участие экипажи военной авиации, а также подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск и войск связи. Помимо этого, к проведению мероприятия привлекут беспилотную авиацию и подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ.

Стрельбы пройдут в воздушном пространстве Украины над Черным морем «со строгим соблюдением всех норм международного права». В пресс-службе заверили, что командование просчитало все риски и приняло необходимые меры безопасности.

Попытки вмешательства в стрельбы и обвинения в адрес Украины в создании угроз для населения страны и объектов инфраструктуры в зоне выполнения ракетных пусков пообещали расценивать как провокации.