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«Показать, что есть снаряды». Эксперт о стрельбах ВСУ в Херсонской области
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«Показать, что есть снаряды». Эксперт о стрельбах ВСУ в Херсонской области 

РИА Новости + ещё 36 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности начались на испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области, сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский.
"Сегодня, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности", — цитирует Струтинского агентство УНИАН.
Струтинский сообщил, что испытания продлятся с 1 по 4 ноября. «К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных, ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация Воздушных сил ВСУ, а также подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ», — добавил Струтинский.
По его словам, с целью получения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, военные отрабатывают задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.
"Боевые стрельбы проходят исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, с соблюдением всех норм международного права", — заверил Струтинский.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение о том, с какой целью проводятся стрельбы.
"Украина имитирует активные действия своих вооруженных сил. Сообщается, что на полигоне в Херсонской области проводятся боевые стрельбы… Вообще-то в нормальных армиях цивилизованных стран стрельбы проводятся не раз в тысячу лет, а практически каждую неделю или месяц, согласно плану боевой подготовки. Здесь же все связано с выборами на Донбассе. Так власти обозначают свои активные действия, намекая на то, что они могут что-то спровоцировать накануне выборов. Кроме того, им важно показать, что какие-то снаряды еще остались — не все распродано. Поэтому эти мероприятия Вооруженных сил Украины — это имитационная деятельность, имеющая политико-провокационную направленность. Не думаю, что стоит обращать внимание на подобного рода «маневры»", — сказал Александр Жилин.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
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