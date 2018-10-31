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В НАТО испугались «военного авантюризма» России
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В НАТО объяснили военные учения вблизи границ РФ 

Рамблер 1 час назад
Крупнейшие за последние 16 лет учения НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture) призваны предостеречь Россию от «военного авантюризма», заявил агентству РИА Новости источник в европейских дипломатических кругах.
Ранее генеральный секретарь НАТО назвал учения демонстрацией готовности альянса защитить своих союзников, таких как Норвегия, где проходят маневры.
Военные учения НАТО «Единый трезубец» стартовали 25 октября. Согласно официальным данным, в учениях примут участие более 50 тысяч военнослужащих из 29 стран-членов альянса, а также Финляндии, Швеции и Украины, около 10 тысяч единиц наземной техники, 250 самолетов и вертолетов и 60 кораблей.
В маневрах также задействуется атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman с экипажем около 5 тысяч человек.
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