Небо против: почему буксуют Космические силы США

Почему буксует создание Космических сил в США

Если Пентагон серьезно относится к планам развертывания Космических сил США, то в военном ведомстве должны отказаться от устаревших в этой области военного строительства установок и ликвидировать все дублирующие структурные единицы и системы, считают в Минобороны США. Как Вашингтон будет строить новый род войск и почему процесс растянется на долгое время, разобралась «Газета.Ru».

Путь к созданию в США Космических сил, о целесообразности формирования которых объявил американский президент Дональд Трамп в качестве нового вида вооруженных сил, пока выглядит, по оценкам экспертов США, весьма тернистым.

«Мы не можем позволить себе никакой новой деятельности в этой сфере, основанной на лекалах из прошлого», — заявил на прошлой неделе первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

В сентябре 2018 года в американские СМИ просочилось содержание служебной записки Военно-воздушных сил США.

В этом документе была названа цена создания Космических сил, которая составила $13 млрд, и призыв к Национальному управлению воздушно-космической разведки США (National Reconnaissance Office, NRO) интегрироваться в состав нового вида ВС США.

NRO — разведывательная служба, отвечающая за программы космической разведки для всего разведывательного сообщества США. Она была основана 6 сентября 1961 года. В ходе ее создания объединились общие интересы ВВС, ВМС, сухопутных войск и ЦРУ в области разведки с помощью технических средств на высотных самолетах-разведчиках и космических аппаратах.

Шанахан уже немало потрудился над обликом и структурой перспективного вида вооруженных сил США. Для начала американцам, как считают в военном ведомстве США, предстоит сформировать Агентство космического развития (Space Development Agency), которое замкнуло бы на себя все вопросы создания нового вида Вооруженных сил. Однако в настоящее время значительная часть космической проблематики находится под крылом Национального управления военно-космической разведки США.

«Когда проблема настолько большая, то неверные попытки ее решить можно расценить как попытку вскипятить океан. А на это, естественно, потребуется очень много времени», — прибег к образным сравнениям Патрик Шанахан.

Однако, по его словам, он намерен двигаться к конечному результату гораздо быстрее. И в самые короткие сроки прийти к созданию Агентства космического развития (Space Development Agency). «И мы должны начать этот процесс прямо сегодня вечером. Я больше интересуюсь конкретным стартом сегодня вечером, нежели чем попытками объять необъятное и хвататься решительно за все сразу», — заявил первый заместитель министра обороны США.

Патрик Шанахан сказал, что в этом плане он «на 110% действует во взаимодействии» с главой Национального управления военно-космической разведки США (NRO) Сью Гордон. При этом он добавил, что «пока нет никаких попыток захвата сфер влияния, контролируемых разведывательными организациями». Но при этом Шанахан не отрицал, что вопросы предполагаемой интеграции в состав NRO продолжают настойчиво обсуждаться.

«Будет ли иметь смысл объединяться? Я не могу пока сказать, как это будет выглядеть и на что это будет похоже», — сказал Патрик Шанахан. По его словам, конечный результат будет зависеть от конгресса США, которому будут представлены все возможные варианты объединения. «В настоящее время на проработку перспективного облика нового вида ВС США выделяются немалые бюджетные средства, и наша задача потратить их с максимальной эффективностью», — добавил Шанахан.

По мнению Патрика Шанахана, основные задачи Агентства космического развития (Space Development Agency) будут заключаться в «функциях принуждения».

Это ведомство, по его словам, в первую очередь должно удостовериться, что выделяемые на создание нового вида вооруженных сил ассигнования будут расходоваться и правильно, и эффективно.

«Агентство по противоракетной обороне США, новое командование Сухопутных войск — Army Futures Command, Военно-воздушные силы с их программой Joint STARS — все собираются в той или иной степени использовать космос. Образно говоря, это выглядит как примерно диаграмма Венна, то есть схематичное изображение всех возможных отношений нескольких подмножеств универсального множества», — заявил Патрик Шанахан.

«Это — самая сложная задача в создании нового вида вооруженных сил. И она не относится к препятствиям технологического плана. Это по большей части представляет собой согласование интересов различных ведомств.

К примеру, если мы в плане создания новой космической архитектуры привели к общему знаменателю Сухопутные войска, то затем то же самое должны принять Военно-воздушные силы. Однако это не означает для следующего вида ВС слепого копирования и однозначного принятия тех же стандартов», — пояснил Патрик Шенахан.

«Пока что ясно одно — создание Космических сил США займет весьма длительный период времени. И весьма преждевременно говорить о каком-то конкретном сроке завершении формирования нового вида вооруженных сил США», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам собеседника издания, на этом пути в Соединенных Штатах стоят отнюдь не трудности технологического характера. Самое главное в этом деле — вопрос о власти.

Иными словами, какие структуры в составе Вооруженных сил США и разведывательного сообщества этой страны, участвующие в космической деятельности, и на каких условиях готовы поделиться полномочиями с создаваемым в настоящее время видом ВС США.

«Безболезненными эти процессы не бывают нигде. Никто не готов добровольно и с улыбкой отдать власть и бюджетные средства вновь создаваемым структурам», — подчеркнул Макиенко.

По его словам, несмотря на демонстрируемую готовность всех заинтересованных сторон в США «взаимодействовать» и «конструктивно обсуждать», дело по формированию нового вида Вооруженных сил идет в США с большим скрипом.

Напомним, распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал еще 18 июня. На совещании в Белом доме с членами Национального космического совета он заявил, что для США недостаточно просто сохранять присутствие в космосе, необходимо там доминировать.