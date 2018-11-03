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Ту-142 ВМФ РФ пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО в Норвежском море
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Ту-142 ВМФ РФ пролетел на низкой высоте вблизи корабля НАТО в Норвежском море 

Свободная пресса + ещё 3 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ту-142МК — дальний противолодочный самолет ВМФ России «Александр Можайский» — пролетел на низкой высоте вблизи флагмана 6-го оперативного флота ВМС США, штабного корабля «Маунт Уитни».
Именно с этого судна осуществляется руководство учениями НАТО «Единый трезубец 2018», передаёт агентство «Интерфакс».
По данным агентства, пролёт российского самолёта был зафиксирован 2 ноября над акваторией Норвежского моря.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что 3 ноября американский самолёт-разведчик заметили у границ Калининградской области.
Справка «СП»
Дальний противолодочный самолёт Ту-142 создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95 и применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок атомного ракетного базирования противника.
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