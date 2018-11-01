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Танкер «Лена» Балтийского флота вернулся в Балтийск после выполнения задач дальнего морского похода
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Танкер «Лена» Балтийского флота вернулся в Балтийск после выполнения задач дальнего морского похода 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
С апреля он обеспечивал материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море — провёл порядка 40 их заправок, передав им более 2000 тонн топлива, масел, воды и других материальных средств.
С апреля танкер Балтийского флота обеспечивал материальными ресурсами корабли постоянного оперативного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море. Во время похода для обеспечения безопасности на борту танкера находилось подразделение антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота.
Средний морской танкер «Лена» вышел из главной базы Балтийского флота — города Балтийска — в составе отряда боевых кораблей БФ 15 апреля. За время нахождения в дальнем морском походе танкером пройдено порядка 15 тыс. морских миль, совершены деловые заходы в порты Лимасол (Кипр) и Тартус (САР).
Выполняя задачи по предназначению, танкер провёл порядка 40 заправок кораблей и других сил соединения ВМФ, передав более 2000 тонн топлива, масел, воды и других материальных средств.
Танкер вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять новые поставленные задачи.
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