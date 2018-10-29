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США проводят учения «Глобальный гром-2019»
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США проводят глобальные учения стратегических ядерных сил 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Фото: FP 2018 / Wojtek Radwanski
США начали в понедельник ежегодные учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром-2019", сообщило в пресс-релизе Стратегическое командование ВС США (СТРАТКОМ).
В ходе учений, как обычно, будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны. В учениях принимают участие представители союзников США — Австралии, Великобритании, Дании, Канады и Южной Кореи, уточняется в сообщение.
"В XXI веке сдерживание должно иметь глобальный подход, оно должно включать наших союзников и партнеров. Поэтому "Глобальный гром" — многонациональные учения в глобальном масштабе", — заявил командующий Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.
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