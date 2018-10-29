США проводят учения «Глобальный гром-2019»

США проводят глобальные учения стратегических ядерных сил

США начали в понедельник ежегодные учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром-2019", сообщило в пресс-релизе Стратегическое командование ВС США (СТРАТКОМ).

В ходе учений, как обычно, будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны. В учениях принимают участие представители союзников США — Австралии, Великобритании, Дании, Канады и Южной Кореи, уточняется в сообщение.