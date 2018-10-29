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Шойгу и министр обороны Греции обсудили военно-техническое сотрудничество
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Шойгу и министр обороны Греции обсудили военно-техническое сотрудничество 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Греции Панос Камменос обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран и международную безопасность на встрече в Москве.
В начале встречи Шойгу поздравил Камменоса и греческий народ с национальным праздником — 28 октября 1940 года Греция вступила в борьбу с фашизмом.
"Славные страницы второй мировой войны объединяют наши народы. Греция всегда была и остается важным партнером России в Средиземноморском регионе, что в очередной раз подтвердили итоги визита президента РФ в Афины в 2016 году. Также ожидаем визита руководства Греции в нашу страну в декабре", — сказал Шойгу.
"Предлагаю обсудить вопросы усиления присутствия контингентов зарубежных стран НАТО, и в частности США, на территории Греции. Данный процесс мы фиксируем и у наших границ. Сегодня военная активность НАТО достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Возросли интенсивность и масштаб мероприятий оперативной и боевой подготовки, в ходе которых отрабатываются задачи ведения боевых действий наступательного характера", — сказал Шойгу.
"Безусловно, (обсудим) вопросы нашего военного и военно-технического сотрудничества. И что немаловажно, это, конечно, вопросы, касающиеся регионов с очень и очень нестабильной ситуацией, которых становится с каждым годом все больше и больше", — подчеркнул российский министр.
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