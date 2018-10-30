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Стартовали учения «Нерушимое братство-2018»
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Учения «Нерушимое братство-2018» стартовали в Екатеринбурге 

ТК «Звезда» + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Учения миротворцев стран Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство — 2018» начались 30 октября в Екатеринбурге. Они стартуют на военном полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа.
Участие в совместных маневрах примут около 1,3 тысяч военнослужащих из стран-участниц ОДКБ — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, будет задействовано 300 единиц сухопутной военной техники и 20 воздушных судов.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что планируется отработать действия по контролю за соблюдением соглашения о прекращении огня и действиями населения в зоне ответственности.
Россию представят военнослужащие Восточного военного округа — миротворческий батальон, подразделения военной полиции, разведки, авиации, МТО и полевых подвижных пунктов управления.
Учения «Нерушимое братство — 2018» будут проходить с 30 октября по 3 ноября, их участники должны отработать подготовку и ведение операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе. Это завершающее мероприятие этапа постконфликтного урегулирования, проводиме в рамках оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017».
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