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Экипажи МиГ-31 выполнили полеты в сложных метеоусловиях
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Экипажи истребителей МиГ-31 выполнили полеты в сложных метеоусловиях на Камчатке 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Кроме того, лётчики отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.
На полуострове Камчатка лётчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота совершенствуют практический опыт полётов в сложных метеоусловиях.
В дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 отработали взлет-посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп.
Кроме того, лётчики отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.
Выполнение полетов в сложных погодных условиях является важным элементом подготовки экипажей всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в условиях сурового климата. Особое внимание было уделено отработке пилотирования в сложных метеоусловиях молодыми экипажами.
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