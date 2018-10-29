Экипажи МиГ-31 выполнили полеты в сложных метеоусловиях

Экипажи истребителей МиГ-31 выполнили полеты в сложных метеоусловиях на Камчатке

Кроме того, лётчики отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.

На полуострове Камчатка лётчики-истребители авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота совершенствуют практический опыт полётов в сложных метеоусловиях.

В дневное и ночное время суток экипажи МиГ-31 отработали взлет-посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп.

Кроме того, лётчики отработали уход на второй круг и посадку на укороченной дистанции на условно повреждённую взлетно-посадочную полосу аэродрома.

Выполнение полетов в сложных погодных условиях является важным элементом подготовки экипажей всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31 в условиях сурового климата. Особое внимание было уделено отработке пилотирования в сложных метеоусловиях молодыми экипажами.