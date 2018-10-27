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Заложенные в Крыму морские танкеры «исчезли»
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Стало известно об «исчезновении» заложенных в Крыму морских танкеров 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Морские танкеры для ВМФ проекта 23131, заложенные в 2014 году в Керчи для ожидаемой сдачи в 2018 году, обнаружить не удалось, сообщают СМИ.
Источники на керченском заводе «Залив» и в КБ «Спецсудопроект», которое занимается разработкой танкеров, затруднились ответить на вопрос о статусе постройки судов, сообщает FlotProm.
«Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет», — сказал источник на предприятии.
Согласно видеопрезентации «Залива», размещенной на официальном сайте завода, дата передачи заказчику первого танкера (заказ №01301) была запланирована на ноябрь 2018 года. Однако журналисты не смогли обнаружить на портале госзакупок тендеры, связанные с производством работ или поставкой оборудования по заказам на строительство танкеров.
В конце 2014 года в Крыму на керченском cудостроительном заводе «Залив» состоялась торжественная церемония закладки двух универсальных морских танкеров проекта 23131 для ВМФ России с участием главы Республики Крым Сергея Аксенова.
Сообщалось, что длина каждого из кораблей составит 145 метров, ширина — 24 метра, водоизмещение — 12 тыс. тонн. Суда этого типа предназначены для перевозки как жидких, так и сухих грузов.
В 2015 году СМИ сообщали, что строительство судов остановилось. Официально в «Заливе» эту информацию опровергли, отметив, что сдадут танкеры в 2017-2018 годах.
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