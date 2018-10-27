Заложенные в Крыму морские танкеры «исчезли»

Стало известно об «исчезновении» заложенных в Крыму морских танкеров

Морские танкеры для ВМФ проекта 23131, заложенные в 2014 году в Керчи для ожидаемой сдачи в 2018 году, обнаружить не удалось, сообщают СМИ.

Источники на керченском заводе «Залив» и в КБ «Спецсудопроект», которое занимается разработкой танкеров, затруднились ответить на вопрос о статусе постройки судов, сообщает FlotProm.

«Этих танкеров в активной постройке на предприятии сейчас нет», — сказал источник на предприятии.

Согласно видеопрезентации «Залива», размещенной на официальном сайте завода, дата передачи заказчику первого танкера (заказ №01301) была запланирована на ноябрь 2018 года. Однако журналисты не смогли обнаружить на портале госзакупок тендеры, связанные с производством работ или поставкой оборудования по заказам на строительство танкеров.

В конце 2014 года в Крыму на керченском cудостроительном заводе «Залив» состоялась торжественная церемония закладки двух универсальных морских танкеров проекта 23131 для ВМФ России с участием главы Республики Крым Сергея Аксенова

Сообщалось, что длина каждого из кораблей составит 145 метров, ширина — 24 метра, водоизмещение — 12 тыс. тонн. Суда этого типа предназначены для перевозки как жидких, так и сухих грузов.

В 2015 году СМИ сообщали, что строительство судов остановилось. Официально в «Заливе» эту информацию опровергли, отметив, что сдадут танкеры в 2017-2018 годах.