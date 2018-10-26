Азовское море закипает

The National Interest (США): Конфронтация в Азовском море? Почему растет напряженность между Украиной и Россией

The National Interest (США) . В итоге портятся российско-американские отношения, а вместе с этим растет и напряженность между Москва не раз предупреждала Вашингтон «не играть с огнем». Но «ястребы» в администрации Трампа, видимо, утолят свою жажду крови, когда американцы и русские будут убивать друг друга по-настоящему, считает Лайл Голдстайн из. В итоге портятся российско-американские отношения, а вместе с этим растет и напряженность между Украиной Россией . Признаки надвигающейся беды видны повсюду: убийство Захарченко, поставки «Джавелинов», учения НАТО на Западной Украине.

Вне всякого сомнения, история, произошедшая с космонавтами Ником Хейгом (Nick Hague) и Алексеем Овчининым , которые мужественно перенесли баллистический спуск в капсуле и успешно совершили аварийную посадку после неудачного начала космического полета, была потрясающей. Несмотря на то, что в Вашингтоне на каждом углу плетутся «российские» интриги, некоторые из числа «лучших из лучших» представителей обеих стран занимаются совместным высокотехнологичным исследованием ради достижения самой благородной цели — исследования научных загадок космоса и Земли. Не исключено, что лидерам Москвы — и особенно Вашингтона — придется изучить этот пример российско-американского сотрудничества.

Печальная реальность такова, что эти чрезвычайно важные двусторонние отношения переживают далеко не лучшие времена — и их состояние даже хуже, чем многие, вероятно, предполагали. Поскольку нынешнего президента США ежедневно подвергают суровой критике за «пророссийскую» позицию, вероятность конфликта великих держав в Сирии или Украине резко возросла. Когда в феврале 2018 года в Сирии группа американских спецназовцев уничтожила большое количество российских наемников, Москва в резкой форме предостерегла Вашингтон, чтобы тот «не играл с огнем». А пару месяцев спустя на Украину, где ситуация весьма нестабильна, поступили противотанковые ракетные комплексы американского производства «Джавелин» (Javelin). Администрация Обамы упорно отказывалась оказывать Киеву такую «смертоносную помощь», понимая, что эскалация конфликта не принесет пользы никому, и в первую очередь она невыгодна украинцам.

Однако многочисленные воинственно настроенные советники Трампа одержали верх и сорвали попытки президента улучшить отношения с Кремлем. Если то, что написано в анонимной статье, опубликованной в рубрике «Мнение» 5 сентября, о «внутреннем сопротивлении» президенту соответствует действительности, то основной задачей, лежащей в основе этого неповиновения власти президента, похоже, является полный «развал» американо-российских отношений. Может, эти «ястребы», наконец, утолят свою жажду крови, когда американцы и русские будут убивать друг друга по-настоящему? Будем надеяться, что это побоище закончится до того, как стороны применят друг против друга ядерное оружие.

К сожалению, большинство американцев настолько зациклены на деятельности Фейсбука и Твиттера (обсуждаемой в связи с Россией в традиционных СМИ с 2016 года с тошнотворной регулярностью), что не знают, что на самом деле происходит в американо-российских отношениях. И, похоже, мало кто из американцев — и вряд ли кто из специалистов в области международных отношений — знает, что в начале этого года за пределы границ НАТО и непосредственно в Грузию были переброшены танки и бронетехника армии США. А в следующем месяце в рамках международных авиационных учений с участием стран НАТО «Чистое небо» самолеты ВВС США будут выполнять полеты с аэродрома, расположенного на территории Украины.

Большинство американских специалистов по международным отношениям обходят тему вступления Украины или Грузии в НАТО — и это оправдано, учитывая риски. Но очевидно, что американские вооруженные силы решительно настроены на проведение мероприятий в этих странах, какой бы ни была опасность. В начале лета 2018 года высказывались вполне оправданные опасения в связи с тем, что если поставки «Джавелинов» приведут к значительным потерям среди россиян на Востоке Украины, то Кремль вновь решительно вмешается в боевые действия, как это было, например, в бою под Дебальцево в феврале 2015 года. Во время Чемпионата мира Россия явно не хотела обострения украинского кризиса. Теперь же все может быть иначе, и растущая напряженность приобретает угрожающие масштабы — особенно в Азовском море и вокруг него.

Признаки надвигающейся беды видны повсюду. В конце августа в результате взрыва заложенной бомбы погиб лидер повстанцев Александр Захарченко . Как обычно, Москва и Киев обменялись обвинениями в убийстве. Очевидно, что такие убийства не сулят ничего хорошего в условиях урегулирования конфликта путем переговоров с целью продолжительной стабилизации. В сентябре украинский президент приезжал в Америку, чтобы выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН . Он посетил Балтимор, где принял два старых патрульных катера Береговой охраны США. Хотя эти корабли вряд ли изменят соотношение сил в Причерноморье, обстановка в котором напряжена, они переданы Украине как раз в то время, когда в российской военной прессе довольно бурно обсуждаются намерения Киева «провести комплекс мероприятий по усилению военного присутствия в Азовском море». Будем надеяться, что в использовании старых американских патрульных катеров береговой охраны Украине повезет больше, чем Филиппинам. Судя по всему, в Вашингтоне считают, что такие «подарки» будут способствовать поднятию морального духа различных друзей, оказавшихся в трудном положении, но эти символические шаги еще и неизбежно вызывают раздражение соседних крупных держав — хотя никакой реальной сдерживающей мощи фактически не обеспечивают. Другими словами, такая политика практически ничему не способствует — кроме пиара.

В российских СМИ обсуждается явное намерение Украины построить новую военно-морскую базу в Бердянске — городе, расположенном на берегу Азовского моря примерно в 30 милях (50 километрах) к западу от Мариуполя. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что все суда, направляющиеся в Азовское море — российские, украинские или суда под флагами других стран — должны пройти через Керченский пролив под новым мостом, строительство которого Россия завершила в начале этого года. По имеющейся информации, в Азовском море уже находятся два украинских бронекатера типа «Гюрза-М». В конце сентября под российским Крымским мостом прошли без каких-либо инцидентов два других корабля ВМС Украины. В статье, напечатанной в одной из российских газет, отмечалось, что украинские корабли сопровождали российские пограничные суда и что они прошли пролив «спокойно» и «без боя». В последних словах, видимо, присутствует сарказм. Автор статьи отметил, что более крупному из двух кораблей ВМС Украины почти 50 лет.

Успокаиваться по поводу этого конфликта никак нельзя, поскольку в боях на востоке Украины каждый день гибнут люди, и мирные жители испытывают невероятные страдания. Кроме того, чтобы настроить соседа против соседа, плетутся шпионские интриги, которых более чем достаточно. Примерно неделю назад на Украине при загадочных обстоятельствах сгорел еще один склад боеприпасов. Именно в этих условиях нестабильности и проходят учения, для участия в которых прилетели истребители F-15 Национальной гвардии США. Правда, авиабаза, с которой они совершают вылеты, находится гораздо западнее Киева — но всего лишь в нескольких сотнях километров от Азовского моря, в районе которого растет напряженность. Тем не менее, по мнению России, учения НАТО на Западной Украине «будут связаны с другими учениями украинских войск, которые пройдут вблизи российской границы в акватории Азовского моря с 9 по 12 октября».

Автор статьи утверждает, что для России наступил критический момент, а в подзаголовке написано: «США и НАТО готовят Украину к масштабной войне с Россией». Далее говорится, что с 25 октября по 7 ноября 2018 года на севере Норвегии «пройдут самые крупные за последнее время военные маневры НАТО с участием 45-тысячного межвидового контингента войск».

Если считать Россию страной, охваченной паранойей и относительно слабой (хотя и богатой хорошими писателями и композиторами), оборонные расходы которой по сравнению с совокупными военными расходами стран НАТО составляют ничтожную сумму, эти учения кажутся, мягко говоря, необдуманным шагом. Авторы аналитической статьи, опубликованной недавно в журнале «Уорлд политикс» (World Politics), подтверждают то, о чем мы все давно догадывались — великие державы особенно склонны к агрессии после перенесенных больших унижений. Проведение масштабных военных учений сил НАТО у стратегически важных границ России и в крайне нестабильных регионах, некогда входивших с состав бывшего Советского Союза, противоречит принципам разумной сдержанности.