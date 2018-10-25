Ещё
В МИД сочли учения НАТО антироссийскими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД России заявили об антироссийской направленности учений НАТО 

RT на русском + ещё 8 23 часа назад
Фото: globallookpress.com
Учения НАТО Trident Juncture-2018 в Северной Европе носят «чёткую» антироссийскую направленность, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.
Как отметили дипломаты, особенность учений заключается в подготовке военных к действиям в условиях низких температур.
«Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет чёткую антироссийскую направленность», — говорится в сообщении.
В ведомстве считают, что в рамках учений будут проверены на практике наработки военных специалистов НАТО по силовому «сдерживанию» России «в максимально приближенных к нашим климатических условиях».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что учения НАТО в Норвегии свидетельствуют о стремлении альянса создать новую разделительную линию ближе к границам с Россией.
25 октября в Норвегии начались учения НАТО Trident Juncture, в которых поучаствуют 50 тыс. человек, 10 тыс. боевых машин, 150 самолётов и вертолётов и 60 кораблей.
RT на русском: последние новости
ЧФ принял дополнительные меры безопасности на случай непогоды «Ураган» в Белом море: новейший ракетный корабль ВМФ России завершает испытания Российские военные инспекторы планируют посетить учебные полигоны Норвегии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе198
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон26
Новогодний курс доллара, ЧП в Приморье и другие события дня3
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия156
Путина позвали в Вашингтон804
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение