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Лётчики Балтийского флота провели учения
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Лётчики Балтийского флота на учениях уничтожили субмарину противника 

RT на русском + ещё 4 15 часов назад
Фото: mod_russia Twitter
Экипажи палубных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ Балтийского флота в рамках учений уничтожили субмарину условного противника. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение штаба Балтийского флота.
Отмечается, что по сценарию учений в районе морских путей находилась подводная лодка условного противника, которая якобы планировала нарушить морские коммуникации Балтийского флота.
«После обнаружения и определения координат подводной лодки лётчики условно уничтожили подводную цель при помощи авиационных бомб», — проинформировали в пресс-службе флота.
Ранее стало известно, что группа кораблей Балтфлота отправилась в поход в Северную Атлантику.
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