Сторожевой корабль Балтийского флота Ярослав Мудрый вышел в Северное море

Экипаж « Ярослава Мудрого » находится в море уже шесть месяцев. За это время СКР нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, принял участие в учениях ВМФ России в Средиземном море и совершил ряд деловых заходов в порты Африки.

Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота «Ярослав Мудрый» завершил прохождение проливов Ла-Манш и Па-де-Кале и вышел в Северное море. По ходу движения на СКР был проведен ряд корабельных учений, отработаны действия боевых расчетов корабля.

Во время якорной стоянки в Бискайском заливе корабль осуществил пополнение запасов воды и топлива от танкера «Лена».

Подразделение морской пехоты, входящее в состав экипажа корабля, провело антитеррористическую тренировку во время стоянки на незащищенном рейде с имитацией отражения нападения условного противника на быстроходных катерах.

Экипаж «Ярослава Мудрого» находится в море уже шесть месяцев. За это время СКР нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, принял участие в масштабных учениях Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море и совершил ряд деловых заходов в порты Африки.

Планируется, что «Ярослав Мудрый» зайдет в главную военно-морскую базу — порт Балтийск — в конце октября.