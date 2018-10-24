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Сторожевой корабль Балтийского флота Ярослав Мудрый вышел в Северное море
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Сторожевой корабль Балтийского флота Ярослав Мудрый вышел в Северное море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипаж «Ярослава Мудрого» находится в море уже шесть месяцев. За это время СКР нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, принял участие в учениях ВМФ России в Средиземном море и совершил ряд деловых заходов в порты Африки.
Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота «Ярослав Мудрый» завершил прохождение проливов Ла-Манш и Па-де-Кале и вышел в Северное море. По ходу движения на СКР был проведен ряд корабельных учений, отработаны действия боевых расчетов корабля.
Во время якорной стоянки в Бискайском заливе корабль осуществил пополнение запасов воды и топлива от танкера «Лена».
Подразделение морской пехоты, входящее в состав экипажа корабля, провело антитеррористическую тренировку во время стоянки на незащищенном рейде с имитацией отражения нападения условного противника на быстроходных катерах.
Экипаж «Ярослава Мудрого» находится в море уже шесть месяцев. За это время СКР нес антипиратскую вахту в Аденском заливе, принял участие в масштабных учениях Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море и совершил ряд деловых заходов в порты Африки.
Планируется, что «Ярослав Мудрый» зайдет в главную военно-морскую базу — порт Балтийск — в конце октября.
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