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На ЧФ прошла тренировка спасательных сил
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На ЧФ прошла тренировка спасательных сил в рамках проверки штормовой готовности 

RT на русском + ещё 3 17 часов назад
Фото: РИА Новости
На Черноморском флоте состоялась тренировка дежурных спасательных сил в рамках проверки штормовой готовности, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Спасательные суда совместно с боевыми кораблями в реальных штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра отработали действия, направленные на обеспечение безопасной стоянки на причалах в Северной бухте Севастополя.
К занятиям привлекли буксиры, противопожарные и водолазные суда, передаёт «Крыминформ».
Ранее ЧФ провёл учения по отражению воздушной атаки.
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