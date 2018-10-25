На ЧФ прошла тренировка спасательных сил в рамках проверки штормовой готовности

На Черноморском флоте состоялась тренировка дежурных спасательных сил в рамках проверки штормовой готовности, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Спасательные суда совместно с боевыми кораблями в реальных штормовых условиях при меняющейся силе и направлении ветра отработали действия, направленные на обеспечение безопасной стоянки на причалах в Северной бухте Севастополя.

К занятиям привлекли буксиры, противопожарные и водолазные суда, передаёт «Крыминформ»

Ранее ЧФ провёл учения по отражению воздушной атаки.