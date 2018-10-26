Источник назвал точное время первого после аварии пуска «Союза» к МКС 

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первый после аварии 11 октября запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур намечен на вечер 16 ноября, сообщил РИА Новости в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.
Ракета должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10».
"Запуск предварительно запланирован на 21.14 мск 16 ноября", — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что запуск будет проведен 18 ноября.
Этот пуск станет первым пуском «Союза-ФГ» после аварии 11 октября. Тогда ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.