В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии

Ополченцы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при попытке нанести удар по охраняемому военному объекту республики. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ДНР Даниил Безсонов.
"Украинская сторона продолжает грубо нарушать минские соглашения в части, касающейся применения БПЛА. За прошедшие сутки во время попытки противником нанести удар по охраняемому военному объекту НМ ДНР, средствами ПВО [противовоздушная оборона] уничтожен очередной ударный беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины", — цитирует его Донецкое агентство новостей.
Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилагающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.