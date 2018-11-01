МИД Японии считает, что Китай должен присоединиться к новому ДРСМД

ТОКИО, 1 ноября. / ТАСС /. Правительство Японии считает вероятным, что Россия США начнут переговоры о выработке нового договора о ракетах средней и меньшей дальности, и убеждено, что в этот процесс должен быть вовлечен и Китай . Об этом заявил в четверг в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента глава японского МИД Таро Коно.

"Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности [ДРСМД], — сказал он, — сыграл большую роль в сокращении ядерных вооружений и контроле над ними. Япония считает нежелательной ситуацию, когда, как утверждают США, имеют место серьезные нарушения этих договоренностей со стороны России. Однако сейчас, как мне кажется, имеется возможность переговоров между США и Россией по новому договору такого рода".

"Если Соединенные Штаты все же выйдут из нынешних договоренностей, то две страны должны приложить усилия к выработке нового договора, — подчеркнул министр. — И, естественно, на Китай тоже нужно распространить сеть новой системы ядерного разоружения. Если появится новый договор, то в него должны войти не только США и Россия, но и Китай".

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, так как Москва, по мнению Вашингтона, нарушает договор. При этом он допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ и Китаем в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.