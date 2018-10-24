Росгвардейцы получили право останавливать автомобили

Росгвардеец сможет остановить ваш автомобиль

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ включена в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения.

Соответствующее постановление кабинета министров от 11 октября 2018 года № 1215 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 716» вступает в силу сегодня, 24 октября.

Госнадзор в области безопасности дорожного движения поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии и включает в себя осуществление административных процедур, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях.

В частности, предметом проверок будет являться соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним.

В постановлении также приводится перечень должностных лиц военной автоинспекции нацгвардии, наделенных правом контроля.