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Росгвардейцы получили право останавливать автомобили
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Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО
Действия РФ в Азовском море встревожили НАТО

Росгвардеец сможет остановить ваш автомобиль 

Парламентская газета + ещё 9 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ включена в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения.
Соответствующее постановление кабинета министров от 11 октября 2018 года № 1215 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 716» вступает в силу сегодня, 24 октября.
Госнадзор в области безопасности дорожного движения поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии в части отдельных функций по федеральному надзору в войсках национальной гвардии и включает в себя осуществление административных процедур, предусмотренных законодательством РФ об административных правонарушениях.
В частности, предметом проверок будет являться соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним.
В постановлении также приводится перечень должностных лиц военной автоинспекции нацгвардии, наделенных правом контроля.
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