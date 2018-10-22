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На ЧФ проведено учение по противовоздушной обороне
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На Черноморском флоте проведено учение по противовоздушной обороне с использованием беспилотных летательных аппаратов 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе учения также была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и пунктам дислокации сил.
В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ) дежурными сменами береговых подразделений и корабельных расчётов постов противовоздушной обороны (ПВО), подразделениями морской авиации проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.
По сигналу центров управления, средства противовоздушной обороны (ПВО) флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолёты морской авиации ЧФ.
Расчёты дежурных смен постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, затем при подходе воздушных целей на дистанцию применения оружия выполнили действия по их условному уничтожению.
В роли воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты (БЛА) из состава подразделений Черноморского флота.
В ходе учения также была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и пунктам дислокации сил.
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