На ЧФ проведено учение по противовоздушной обороне

На Черноморском флоте проведено учение по противовоздушной обороне с использованием беспилотных летательных аппаратов

В ходе учения также была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и пунктам дислокации сил.

В пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ) дежурными сменами береговых подразделений и корабельных расчётов постов противовоздушной обороны (ПВО), подразделениями морской авиации проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.

По сигналу центров управления, средства противовоздушной обороны (ПВО) флота были приведены в готовность к применению, в воздух подняты дежурные самолёты морской авиации ЧФ.

Расчёты дежурных смен постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, затем при подходе воздушных целей на дистанцию применения оружия выполнили действия по их условному уничтожению.

В роли воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты (БЛА) из состава подразделений Черноморского флота.

В ходе учения также была отработана организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования и пунктам дислокации сил.