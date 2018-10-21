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ВСУ заставляют сослуживцев платить за карты минных полей
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В ДНР заявили, что в ВСУ военных заставляют выкупать карты минных полей 

RT на русском + ещё 7 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что украинские военные заставляют впервые прибывших на Донбасс сослуживцев выкупать карты минных полей.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
Как рассказал Безсонов, ранее в районе Балки один из украинских военных подорвался на мине, установленной ранее подразделением 36-й бригады морской пехоты. С серьёзными ранениями он был срочно эвакуирован в госпиталь города Мариуполя.
По словам представителя Народной милиции, данное происшествие произошло из-за того, что командиры подразделений, которые подлежат замене, не передали подразделениям, прибывшим им на замену, схемы и карты минных полей, а предлагали их выкупить.
В сентябре официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении.
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