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В ВС РФ отмечается День военного связиста
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В Вооруженных Силах РФ отмечается День военного связиста 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжества проходят во всех воинских частях во всех военных округах.
В российской армии 20 октября отмечают День военного связиста. Торжества проходят во всех воинских частях.
Не стала исключением и 60-ая бригада управления, входящей в состав прославленной 1-й гвардейской танковой армии. Поздравить подчиненных в подмосковное Алабино прибыл начальник штаба армии генерал-майор Сергей Новиков.
Генерал-майор отметил, что бригада остается лидером среди подразделений связи не только в Западном военном округе, но и во всех Вооруженных Силах России. В торжественной церемонии приняли также участие и юнармейцы.
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