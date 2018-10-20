Шойгу рассказал о действиях ВКС в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе сирийской военной кампании выполнили более 40 тысяч боевых вылетов, в том числе свыше 21 одной тысячи — в ночное время, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

"В ходе боевых действий поражено порядка 122 тысяч объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков", — сказал он, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

"В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", — добавил он.

По словам Шойгу, сейчас в Сирии активно восстанавливается мирная жизнь. "В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населенных пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", — сказал он.

Шойгу отметил, что особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.