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Шойгу рассказал о действиях ВКС в Сирии
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Раскрыты новые подробности о "керченском стрелке"
Раскрыты новые подробности о "керченском стрелке"

Шойгу рассказал о действиях ВКС в Сирии 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе сирийской военной кампании выполнили более 40 тысяч боевых вылетов, в том числе свыше 21 одной тысячи — в ночное время, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе боевых действий поражено порядка 122 тысяч объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков", — сказал он, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").
"В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", — добавил он.
По словам Шойгу, сейчас в Сирии активно восстанавливается мирная жизнь. "В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населенных пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", — сказал он.
Шойгу отметил, что особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.
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