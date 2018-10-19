Как советский спецназ охотился за «Стингером»

Как советский спецназ охотился за американским «Стингером» в Афганистане

Одним из наиболее эффективных средств борьбы с вертолетами, беспилотниками и военными самолетами на протяжении последних пятидесяти лет являются переносные зенитные ракетные комплексы, в частности несколько поколений американских ПЗРК «Стингер».

Афганистане это оружие стало настоящим бедствием для советских войск. Для поиска наиболее эффективного способа борьбы с ним, командование пообещала золотую звезду героя СССР тому, кто первым достанет образец ПЗРК «Стингер».

Оружие для моджахедов

Впервые американские ПЗРК «Стингер» появились в Афганистане в 1986 году. С помощью данного оружия США планировало существенно ослабить позиции советских войск в этой стране. Учитывая, что наиболее действенным средством борьбы против моджахедов являлись боевые звенья вертолетов МИ-24, поставка «Стингеров» оказалась настоящим «ударом поддых» для группировки советских солдат и офицеров.

Успешные действия против афганских мятежников, их горных баз и караванов с оружием оказались под угрозой срыва. Неудивительно, что советское командование непременно захотело получить образцы данного оружия, чтобы выработать эффективный метод борьбы с ним. Это было особенно актуально, поскольку ПЗРК «Стингер» являлось наиболее часто применяемым оружием моджахедов против советской авиации.

В то же время американцы, поставляя мятежникам «Стингеры» преследовали сразу несколько целей. Одной из них было испытание новых видов оружия и его новых поколений в полевых условиях. Кроме того это был также своеобразный ответ «вежливости» на снабжение Вьетнамских партизан ПЗРК «Стрела», производимых СССР.

Тем не менее, не смотря на обещанную высокую государственную награду, долгое время в руки советских военнослужащих попадали лишь части уже использованных «Стингеров», а захватить работающую установку, не говоря уже о технической документации к ней, никак не удавалось.

Разведка боем

Охота за «Стингером» продолжалась на протяжении года. Лишь 5 января 1987 года в ходе проведения боевой операции разведчиков был захвачен первый экземпляр данного оружия.

Разведгруппа лейтенантов Владимира Ковтуна и Василия Чебоксарова 186-го Отдельного отряда специального назначения проводила воздушную разведку. Неожиданно с борта вертолета спецназовцы заметили нескольких моджахедов на большой скорости несущихся по дну Мельтакайского ущелья на мотоциклах. Ми-24 с подразделением спецназа начал преследование предполагаемых террористов.

Чутье разведчиков не подвело. Едва заметив за собой преследование с воздуха, мотоциклисты остановились и открыли беспорядочную стрельбу из стрелкового оружия. Однако понимая, что вертолету она не причинит большого вреда, моджахеды достали два комплекта «стингеров» и произвели пуск ракет. К счастью ракеты прошли мимо, а одна из "вертушек" приземлилась в ущелье и высадила разведчиков. Следом подошло ещё звено советских вертолетов, а спецназовцы приняли бой на земле.

Совместными усилиями моджахеды были уничтожены. Когда Владимир Ковтун осматривал трофеи, он обнаружил не только пусковой контейнер ПЗРК «Стингер», но и полный комплект его технической документации. Данная находка выглядела огромной удачей.

Товарищи Ковтуна тем временем обнаружили около мотоциклов еще один целёхонький ПЗРК «Стингер». От попаданий вертолеты спас тот факт, что под интенсивным обстрелом душманы не успели развернуть на комплексах антенны и фактически стреляли из них, как из обычных гранатометов.

Спустя сутки во всех военных частях советских войск, располагавшихся в Афганистане, началось настоящее ликование по поводу, захваченных спецназовцами «Стингеров».

Всего за время охоты за установками ПЗРК «Стингер» советскими военными было захвачено восемь комплексов данного оружия, однако обещанную звезду Героя так никто и не получил. Обошлись менее значимыми орденами и медалями.

Эффект был колоссальный. Советские, а затем российские авиационные конструкторы в кратчайшие сроки сумели разработать эффективные средства борьбы с ПЗРК импортного производства, сохранив тем самым жизнь сотням отечественных военных летчиков.