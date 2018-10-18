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Киев стягивает вооружение к границе с Донбассом
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Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения, заявил Лукашевич 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Украинские силовики продолжают стягивать танки, гаубицы, РСЗО и другое тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"В нарушение пункта 2 минского комплекса мер ВСУ (вооруженные силы Украины) стягивают вооружения к линии соприкосновения. В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК "Бук" и 10 РСЗО "Ураган" 10-14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК "Бук" в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, украинские силовики также возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение пункта 7 минского меморандума.
"Пятнадцатого октября к северо-западу от населенного пункта Пищевик наблюдатели СММ (Специальной мониторинговой миссии) видели реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения", — отметил постпред.
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