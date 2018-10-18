Киев стягивает вооружение к границе с Донбассом

Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения, заявил Лукашевич

Александр Лукашевич. Украинские силовики продолжают стягивать танки, гаубицы, РСЗО и другое тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ

"В нарушение пункта 2 минского комплекса мер ВСУ (вооруженные силы Украины) стягивают вооружения к линии соприкосновения. В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК "Бук" и 10 РСЗО "Ураган" 10-14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК "Бук" в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, украинские силовики также возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение пункта 7 минского меморандума.