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В ЛНР пригрозили ВСУ «неминуемыми жертввами»
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В ЛНР пригрозили сбивать авиацию ВСУ у линии соприкосновения 

РИА Новости + ещё 19 18 октября 2018
Фото: AFP 2018 / Sergei Supinsky
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики напомнила о праве уничтожать авиацию ВС Украины, зафиксированную в радиусе 30 километров у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.
Ранее украинские СМИ сообщили о проведении учебных полетов истребителей ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил.
"Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30 км зоне от ЛБС, и всегда готовы воспользоваться своим правом, для защиты мирных жителей республики", — заявил Марочко.
Он подчеркнул, что использование боевой авиации является "грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в Минске".
"Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
По его мнению, на данном этапе демонстрация использования авиации ВС Украины в Донбассе, это скорее всего очередной "пиар-ход" и попытка поднять дух украинских боевиков, поскольку украинское командование осознает риски и представляет возможности Народной милиции ЛНР.
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