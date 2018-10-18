В ЛНР пригрозили ВСУ «неминуемыми жертввами»

В ЛНР пригрозили сбивать авиацию ВСУ у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики напомнила о праве уничтожать авиацию ВС Украины , зафиксированную в радиусе 30 километров у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в субботу официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко

Ранее украинские СМИ сообщили о проведении учебных полетов истребителей ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил.

"Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30 км зоне от ЛБС, и всегда готовы воспользоваться своим правом, для защиты мирных жителей республики", — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что использование боевой авиации является "грубейшим нарушением договоренностей, достигнутых в Минске".

"Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков ВСУ неминуемы", — сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.

По его мнению, на данном этапе демонстрация использования авиации ВС Украины в Донбассе, это скорее всего очередной "пиар-ход" и попытка поднять дух украинских боевиков, поскольку украинское командование осознает риски и представляет возможности Народной милиции ЛНР.