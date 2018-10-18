Лукашевич: Киев начал полеты военной авиации над Донбассом, стягивает танки и артиллерию

Александр Лукашевич. ВЕНА, 18 октября. / ТАСС /. Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение положений минских соглашений. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ

"ВСУ возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение п. 7 минского меморандума. 15 октября к северо-западу от населенного пункта Пищевик наблюдатели СММ видели реактивный самолет, пролетавший над контрольным пунктом въезда-выезда на линии соприкосновения", — рассказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене

Кроме того, российский постпред в очередной раз предупредил, что в нарушение пункта 2 минского комплекса мер ВСУ стягивают вооружения к линии соприкосновения. В частности, реактивные установки, танки и артиллерию. «В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК „Бук“ и 10 РСЗО „Ураган“ 10 — 14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК „Бук“ в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах», — отметил Лукашевич.

"Напряженность в Донбассе нарастает. Украинские силовики продолжают грубо нарушать положения минского комплекса мер, начиная с его первого пункта, предписывающего обеспечить незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня. ВСУ возобновили ежедневные обстрелы населенных пунктов под контролем ополчения", — сказал Лукашевич.

Российский постпред обратил внимание, что в результате действий ВСУ снова есть жертвы среди мирного населения и 13 октября в результате минометного удара по жилому дому в Марьевке, нанесенному (как сообщается в докладе СММ от 16 октября) с северного направления (из контролируемого ВСУ населенного пункта Золотое-4), были убиты два человека — 17-летняя Анастасия Ковтун и ее 47-летняя мать. «Погибшая Анастасия стала 34-м ребенком, убитым киевскими силовиками в Отдельных районах Луганской области с начала конфликта», — заметил Лукашевич.

"Миссией ОБСЕ также замечены свежие повреждения от обстрелов из тяжелого вооружения жилых районов Ясиноватой, Александровки и Саханки. Зафиксирован артиллерийский огонь ВСУ в направлении Донецка, Горловки, Дебальцево, Стаханова, Саханки и других крупных населенных пунктов", — добавил дипломат.