Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-39

Один из пилотов Л-39 погиб

По словам источника издания, один из двух пилотов самолета катапультировался. Он получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.

Второй пилот «по каким-то причинам» катапультироваться не смог, он погиб. По словам источника, у второго пилота могли возникнуть «проблемы с техникой».

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в Азовское море в пятницу около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.