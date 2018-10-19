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Появилась информация о пилотах рухнувшего Л-39
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Один из пилотов Л-39 погиб 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Один из пилотов упавшего в Краснодарском крае самолета Л-39 найден живым, передает «Интерфакс».
По словам источника издания, один из двух пилотов самолета катапультировался. Он получил травмы, но его жизни ничего не угрожает.
Второй пилот «по каким-то причинам» катапультироваться не смог, он погиб. По словам источника, у второго пилота могли возникнуть «проблемы с техникой».
Обломки рухнувшего в Азов Л-39 нашли
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение и упал в Азовское море в пятницу около 17.00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.
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