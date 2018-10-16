Российско-европейская компания по запуску ракет приостановила деятельность

Совместная российско-европейская компания «Еврокот», занимающаяся пусками ракет легкого класса для международных заказчиков, заявила о приостановке деятельности.

«В настоящее время деятельность компании остановлена до дальнейших уведомлений. Таким образом «Еврокот» не может принимать заявки на запуски, запросы на трудоустройство или стажировки», — сообщает компания, передает РИА «Новости».

Eurockot Launch Services GmbH располагается в германском Бремене, предприятие создано Ariane Group и российским центром Хруничева

После 2014 года для у компании обнаружились проблемы с поставками комплектующих, так как управление в носителях осуществляет система украинского производства.

В центре имени Хруничева рассказывали о разработке нового носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая заменит украинскую.