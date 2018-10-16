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Российско-европейская компания по запуску ракет приостановила деятельность
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Российско-европейская компания по запуску ракет приостановила деятельность 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Совместная российско-европейская компания «Еврокот», занимающаяся пусками ракет легкого класса для международных заказчиков, заявила о приостановке деятельности.
«В настоящее время деятельность компании остановлена до дальнейших уведомлений. Таким образом «Еврокот» не может принимать заявки на запуски, запросы на трудоустройство или стажировки», — сообщает компания, передает РИА «Новости».
Eurockot Launch Services GmbH располагается в германском Бремене, предприятие создано Ariane Group и российским центром Хруничева.
После 2014 года для у компании обнаружились проблемы с поставками комплектующих, так как управление в носителях осуществляет система украинского производства.
В центре имени Хруничева рассказывали о разработке нового носителя «Рокот-2» с новой системой управления, которая заменит украинскую.
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