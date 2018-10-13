Киевляне массово проигнорировали повестки в армию

В Киеве подсчитали число призывников-уклонистов. Об этом агентству «Украинские новости» сообщил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин.

По его словам, повестки в военкомат проигнорировали около 80 процентов жителей города.

«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — отметил Клявин.

Он добавил, что все материалы в отношении уклонистов переданы в полицию для розыска.

Военком Киевского гарнизона уточнил, что в Киеве подлежат призыву 57 549 человек, всего на учете стоят около 90 тысяч молодых людей.

12 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что солдаты-призывники не будут служить в районе боевых действий, передает телеканал «112 Украина».

«Еще несколько лет назад я принял решение, еще раз подчеркиваю здесь перед вашими родителями, это решение выполняется — призывники на фронт не отправляются», — заявил он.