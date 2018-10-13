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Киевляне массово проигнорировали повестки в армию
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Киевляне массово проигнорировали повестки в армию 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве подсчитали число призывников-уклонистов. Об этом агентству «Украинские новости» сообщил военный комиссар Киевского гарнизона Сергей Клявин.
По его словам, повестки в военкомат проигнорировали около 80 процентов жителей города.
«Уклоняются от призыва по состоянию на сегодняшний день 33 619 лиц», — отметил Клявин.
Он добавил, что все материалы в отношении уклонистов переданы в полицию для розыска.
Военком Киевского гарнизона уточнил, что в Киеве подлежат призыву 57 549 человек, всего на учете стоят около 90 тысяч молодых людей.
12 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что солдаты-призывники не будут служить в районе боевых действий, передает телеканал «112 Украина».
«Еще несколько лет назад я принял решение, еще раз подчеркиваю здесь перед вашими родителями, это решение выполняется — призывники на фронт не отправляются», — заявил он.
В октябре стало известно, что Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии «бандеровского» приветствия «Слава Украине». Помимо этого, обращение к военнослужащим вне строя заменяется с «товарищ» на «пан».
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