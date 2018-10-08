Ещё
Шойгу озвучил главную цель учений российских войск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: учения российских войск направлены исключительно на оборону территорий РФ 

ТАСС 48 минут назад
Учения российской армии, включая маневры "Восток-2018", направлены исключительно на оборону территории Российской Федерации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на встрече с начальником Объединенного штаба Сил самообороны Японии (ОШ ССЯ) адмиралом Кацутоси Кавано.
"Мы приглашали ваших наблюдателей, ваших атташе на учения "Восток-2018". К сожалению, мы не увидели вашего присутствия, вашего участия в этих маневрах. Надеемся, в дальнейшем мы сможем показать весь мирный настрой наших учений, направленных исключительно на оборону рубежей нашей страны", — сказал Шойгу.
При этом он отметил, что в РФ услышали предложения японской стороны и не задействовали территорию Курильских островов при проведении учений "Восток-2018". "Так что нам есть, что обсудить", — добавил Шойгу.
Министр напомнил, что под руководством лидеров двух стран в мае в Москве состоялось официальное открытие перекрестных годов России и Японии. В сентябре прошла очередная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, напомнил Шойгу. По его оценке, успешно проведены российско-японские консультации глав оборонных и внешнеполитических ведомств в формате "два плюс два" и двусторонняя встреча министров обороны РФ и Японии, которая состоялась 31 июля.
Приветствуя японского коллегу в Москве, Шойгу поблагодарил его за теплый прием, оказанный в декабре прошлого года делегации Минобороны России под руководством начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. С момента предыдущего визита начальника Объединенного штаба Сил самообороны Японии, отметил Шойгу, прошло шесть лет.
"Это очень большой срок. Возлагаем большие надежды на предстоящие переговоры", — сказал российский министр.
Предыдущий визит начальника ОШ ССЯ (генерала Сигэру Ивасаки) состоялся 26-28 июня 2012 года.
ТАСС: последние новости
Канада ввела в строй первый новейший корабль арктического класса для ВМС страны Первый военный учебный центр при гражданском вузе появится в Курске в 2019 году Российская армия не откажется от шапок-ушанок
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый демарш России взбудоражил Европу43
Психиатры в ужасе: школьница призналась в людоедстве47
Первый канал ответил на требования уволить Стриженову254
Лукашенко заговорил о подготовке к войне165
Сербия не смирилась с бомбежкой НАТО3
Видео
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
01:05
Бузова показала «работу языком»
Шоу-бизнес
00:18
Объяснены синие огни в небе над Москвой
Наука и техника Новости Москвы
00:31
Самолеты НАТО подняты в небе Украины
Армия Войска
00:32
На курортах Сочи выпал снег
Погода Катастрофы
04:07
Лукашенко отказался лезть в украинские дела
Украина В мире
05:09
Киев попал в вырытую для Москвы яму
Украина В мире
00:25
Голова мужчины застряла между платформой и поездом
Происшествия
00:51
Пьяный москвич разгромил станцию метро
Происшествия
00:41
Лифт для кошки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение