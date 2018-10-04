Ещё
Украина хочет провести широкомасштабные учения на Азове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море 

RT на русском 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Украина намерена провести широкомасштабные учения в Азовском море, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.
«Хочу предоставить информацию, о которой я никому ещё не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьёзные учения в Азовском море», — цитирует «Укринформ» Турчинова.
По его словам, в Азовском море в ответ на действия России происходит наращивание военных компонентов.
Как отметил Турчинов, речь идёт о наращивании морских сил и усилении береговой охраны, а также авиационного компонента.
«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны», — подчеркнул он.
Ранее Турчинов заявил, что Украина должна быть готова к возможным «военным действиям» России.
В НАТО выразили обеспокоенность ситуацией с судоходством в Азовском море.
26 сентября на Украине на побережье Азовского моря военные провели тактические учения.
RT на русском: последние новости
В Минобороны России уточнили данные об отказе от шапок-ушанок США намерены выделить $248 млн на строительство новых военных объектов в Европе Как проходит модернизация Космических войск России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предъявили обвинения к сотрудникам ГРУ172
Россию захотели выдворить из Совбеза ООН875
Раскрыто влияние «Доширака» на организм152
ЧП на Крымском мосту, ответ НАТО России и другие события дня28
Прояснилась ситуация с госпитализацией Павла Воли15
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение