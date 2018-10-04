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США построят новые военные объекты в Европе
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США построят новые военные объекты в Европе 

News.ru + ещё 5 48 минут назад
Фото: media.defense.gov
Министерство обороны США намерено начать строительство новых военных объектов и ремонт уже существующих в Германии, Польше, Чехии, Бельгии и Нидерландах. Этот контракт обойдется Пентагону в $248 миллионов.
«Требуемые услуги включают проектные работы для нужд крупного и малого строительства, перестройки, ремонта или восстановления различных объектов, таких как аэродромы, железнодорожные пути, топливохранилища, склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов и взрывчатых веществ», — говорится в проекте контракта Инженерного корпуса армии США в Европе.
Кроме того, будет построено и восстановлено жильё для военных, а также инфраструктура для нужд американской армии в Европе. В случае реализации тендера подрядчики получат от Пентагона $248 млн  Ранее News.ru писал, что США близки к созданию гиперзвукового оружия. В настоящий момент Пентагон оценивает уровень предстоящих затрат. По предварительным оценкам, на это может потребоваться более $20 миллиардов.
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