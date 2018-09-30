Британия нашла ответ на «российскую угрозу»

Британия анонсировала новую арктическую стратегию из-за «российской угрозы»

Великобритании Глава Минобороны Гэвин Уильямсон объявил в воскресенье о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, задуманной в значительной степени как реакция на "угрозу" со стороны России

"Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сегодня объявил о новой оборонной арктической стратегии, признавая тем самым расширение региональных возможностей и усиление угроз", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении Минобороны.

"Россия с большим числом подлодок, работающих подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион. Мы должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения", — говорится в заявлении Уильямсона, в воскресенье на съезде Консервативной партии в очередной раз назвавшего Россию одной из ключевых угроз безопасности Великобритании.

Новая стратегия, отмечает министр, поставит Арктику и Крайний Север в центр стратегии по обеспечению безопасности Соединенного Королевства.

В настоящее время британские морпехи ежегодно принимают участие в учениях в Норвегии, а в рамках новой арктической стратегии они будут вместе с норвежскими военнослужащими проходить обучение на долгосрочной основе и будут участвовать в реализации оборонной стратегии Норвегии.

"Также стратегия расширит наши обязательства в рамках НАТО, и в 2019 году четыре самолета Королевских ВВС Typhoon впервые будут патрулировать воздушное пространство Исландии. Это позволит Великобритании работать вместе с союзниками над противостоянием воздушным угрозам евроатлантической безопасности. Также эта миссия даст Королевским ВВС уникальную возможность проверить свои силы в других климатических условиях", — указал министр.

В 2020 году Великобритания планирует направить в регион новый противолодочный самолет P-8 Poseidon, который также будет участвовать в отражении "усиливающихся угроз, в том числе усиливающейся активности подлодок в Арктике", подчеркнул министр.

Также британские субмарины будут чаще участвовать в операциях подо льдами, отметил Уильямсон.

В начале нынешнего года комитет по обороне палаты общин начал обсуждение стратегии Великобритании по действиям в Арктике в условиях активизации в этом регионе России. В частности, парламентарии интересовались возможностями размещения вооруженных сил и боевых систем в регионе.

Специально для слушаний аналитический институт Oxford Research Group, занимающийся исследованием вопросов обороны и внешней политики, подготовил материалы, в которых Арктика называется потенциальной зоной будущего конфликта. В качестве объяснения необходимости усиления британской войсковой группировки в Арктике исследователи называют модернизацию российских вооруженных сил и "возросшую активность России в Арктике".

Представитель посольства РФ в Великобритании заявлял в августе, что Россия рассматривает Арктику "как пространство для конструктивного диалога и равноправного взаимодействия в интересах всех". Он отмечал, что в арктическом регионе нет и не должно быть потенциала для конфликтов, Россия всегда была и остается открыта для сотрудничества на благо процветания и эффективного развития региона.