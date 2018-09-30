Американский офицер разнес украинских военных

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Американский офицер обвинил солдат ВСУ в непрофессионализме 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире ObozTV упрекнул украинских военных за непрофессионализм.
Так офицер отреагировал на заявление украинского эксперта, посетовавшего на проблемы со страховкой для бойцов ВСУ. Ранее в этой же программе пожелавший остаться анонимным специалист в сфере вооружения рассказал, что пострадавшим из-за неправильного использования военной техники солдатам не выплачиваются страховки. По его мнению, таким образом за ошибку наказывают не только украинских бойцов, но и их семьи.
В свою очередь, Табах отметил, что в американской армии подобный непрофессионализм недопустим.
Капитан также подчеркнул, что в США ответственность за порчу солдатами техники лежит на плечах командиров, не научивших бойцов дисциплине или определенным навыкам.
"Поэтому, если даже у меня боец после службы поехал домой на машине, не пристегнулся и попал в аварию — это моя вина, что у меня недисциплинированный боец, это моей карьере конец", — добавил он.
Проблемы украинской армии офицер объяснил отсутствием профессионализма и набором "вороватых людей".
"Тут нехватка профессионализма, профессионалов нет. Когда специалистов заменяют люди второго сорта, вороватые, поэтому получается эта "труба" (миномет "Молот" — Прим.ред.), — заключил капитан.
В июле Минобороны Украины сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета украинского производства "Молот" погибли твое военных, девять получили ранения. После трагедии использование "Молота" было временно приостановлено.
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