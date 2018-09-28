Как Россия контролирует чужие армии

Россия контролирует чужие армии с помощью учений

Многие договорённости между бывшими советскими республиками носят условный характер. Ещё более эфемерными выглядят военные объединения — зачастую не ясно, против какого врага направлено сотрудничество между столь разными государствами, и будут ли эти страны, как на совместных учениях, противостоять реальной угрозе? Эксперты считают, что подобные соглашения позволяют России как минимум сохранять влияние на армии стран СНГ.

Казахстана, Киргизии, Таджикистана и 27 сентября Минобороны России сообщило об успешно завершившейся тренировке Объединённых сил ПВО стран-участниц СНГ (ОС ПВО СНГ). В манёврах было задействовано до 100 самолётов боевой авиации: Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31, а также вертолёты Ка-27 и Ми-8. Их экипажи совершили манёвры в воздушном пространстве России, Белоруссии Узбекистана . Кроме того, использовались военные базы на территории Армении . Некоторые борты играли роль самолётов противника, нарушающих порядок пользования воздушного пространства и границу, а также — угоняемых авиалайнеров. Командовал учениями начальник главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления ВКС.

«Результаты тренировки подтвердили надёжность и эффективность Объединённой системы ПВО по защите воздушных рубежей государств-участников СНГ», — констатировал он.

Объединённые силы ПВО СНГ были созданы в феврале 1995 года, когда соответствующее соглашение в Алма-Ате заключили представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Туркмении, Грузии и Узбекистана. Впоследствии из объединения вышли несколько стран-участниц. Первые совместные учения ОС ПВО СНГ «Боевое содружество — 98» были проведены в сентябре 1998 года, с тех пор подобные тренировки проводятся каждый год. В 2008 году СНГ, а, следовательно, и ОС ПВО, покинула Грузия. С 2014 года практически не участвует в деятельности СНГ Украина. Также фактически не состоит в ОС ПВО СНГ Туркмения. В рамках СНГ также действует единая региональная система ПВО России и Белоруссии, а также — двустороннее соглашение о создании Единой Региональной системы ПВО между РФ с Казахстаном.

В качестве задач объединения обозначаются совместная охрана территории государств-участников от воздушного и ракетного нападения и контроль за порядком использования воздушного пространства. Стороны заключили договорённости о совместном использовании РЛС на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Для объединения всех усилий был создан Координационный комитет по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, куда входят профильные национальные командующие. С 2014 года комитет возглавляет генерал-лейтенант Александр Головко

Александр Храмчихин: В реальности, у сторон ещё не было возможности опробовать, насколько эффективны подобные совместные соглашения. Более того, конкретной угрозы, против которой создавалось объединённое ПВО стран СНГ, как и другие объединённые ПВО, не обозначено, отмечает News.ru замдиректора Института политического и военного анализа

«Теоретически объединённое ПВО должно отражать любую угрозу, но на практике это сомнительно. Например, если через территорию Узбекистана в сторону России полетит крылатая ракета, средства ПВО Узбекистана её сбивать не будут — им это попросту нечем сделать».

Эксперт скептически относится к подобного рода объединениям и считает их условными.

«Если Россия, Белоруссия и Казахстан обладают необходимыми средствами для противостояния угрозе с воздуха, у остальных стран нет ничего, кроме устаревшего советского оружия».

В политическом плане, по мнению Храмчихина, такие договорённости заключаются, чтобы продемонстрировать дружбу стран и готовность вместе противостоять условному противнику:

«В значительной степени это всё фантомные боли после распада СССР».

По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, ОС ПВО СНГ позволяют России получить доступ к контролю воздушного пространства стран-участниц.