Как Россия контролирует чужие армии

Многие договорённости между бывшими советскими республиками носят условный характер. Ещё более эфемерными выглядят военные объединения — зачастую не ясно, против какого врага направлено сотрудничество между столь разными государствами, и будут ли эти страны, как на совместных учениях, противостоять реальной угрозе? Эксперты считают, что подобные соглашения позволяют России как минимум сохранять влияние на армии стран СНГ.
27 сентября Минобороны России сообщило об успешно завершившейся тренировке Объединённых сил ПВО стран-участниц СНГ (ОС ПВО СНГ). В манёврах было задействовано до 100 самолётов боевой авиации: Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31, а также вертолёты Ка-27 и Ми-8. Их экипажи совершили манёвры в воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, использовались военные базы на территории Армении. Некоторые борты играли роль самолётов противника, нарушающих порядок пользования воздушного пространства и границу, а также — угоняемых авиалайнеров. Командовал учениями начальник главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления ВКС.
«Результаты тренировки подтвердили надёжность и эффективность Объединённой системы ПВО по защите воздушных рубежей государств-участников СНГ», — констатировал он.
Объединённые силы ПВО СНГ были созданы в феврале 1995 года, когда соответствующее соглашение в Алма-Ате заключили представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Туркмении, Грузии и Узбекистана. Впоследствии из объединения вышли несколько стран-участниц. Первые совместные учения ОС ПВО СНГ «Боевое содружество — 98» были проведены в сентябре 1998 года, с тех пор подобные тренировки проводятся каждый год. В 2008 году СНГ, а, следовательно, и ОС ПВО, покинула Грузия. С 2014 года практически не участвует в деятельности СНГ Украина. Также фактически не состоит в ОС ПВО СНГ Туркмения. В рамках СНГ также действует единая региональная система ПВО России и Белоруссии, а также — двустороннее соглашение о создании Единой Региональной системы ПВО между РФ с Казахстаном.
В качестве задач объединения обозначаются совместная охрана территории государств-участников от воздушного и ракетного нападения и контроль за порядком использования воздушного пространства. Стороны заключили договорённости о совместном использовании РЛС на территории России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Для объединения всех усилий был создан Координационный комитет по вопросам ПВО при совете министров обороны стран СНГ, куда входят профильные национальные командующие. С 2014 года комитет возглавляет генерал-лейтенант Александр Головко.
В реальности, у сторон ещё не было возможности опробовать, насколько эффективны подобные совместные соглашения. Более того, конкретной угрозы, против которой создавалось объединённое ПВО стран СНГ, как и другие объединённые ПВО, не обозначено, отмечает News.ru замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин:
«Теоретически объединённое ПВО должно отражать любую угрозу, но на практике это сомнительно. Например, если через территорию Узбекистана в сторону России полетит крылатая ракета, средства ПВО Узбекистана её сбивать не будут — им это попросту нечем сделать».
Эксперт скептически относится к подобного рода объединениям и считает их условными.
«Если Россия, Белоруссия и Казахстан обладают необходимыми средствами для противостояния угрозе с воздуха, у остальных стран нет ничего, кроме устаревшего советского оружия».
В политическом плане, по мнению Храмчихина, такие договорённости заключаются, чтобы продемонстрировать дружбу стран и готовность вместе противостоять условному противнику:
«В значительной степени это всё фантомные боли после распада СССР».
По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, ОС ПВО СНГ позволяют России получить доступ к контролю воздушного пространства стран-участниц.
«Если с территории какой-либо из стран к России будет приближаться некая воздушная цель, не факт, конечно, что эта страна её собьёт, но в Москве её раньше обнаружат. В целом военные союзы позволяют РФ сохранять контроль за армиями бывших советских республик», — заключает он.