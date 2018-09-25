«Военные корабли Украины будут затоплены за минуты»

СМИ США предрекли гибель ВМС Украины в Азовском море за минуты

Россия может уничтожить украинские корабли в Азовском море «в считанные минуты», сообщает журнал The American Conservative. В случае военного конфликта между Киевом и Москвой украинский флот будет затоплен «по грузинскому сценарию» — в течение 48 часов, говорится в статье. Украинцам не поможет даже новая база ВМС ВСУ, которую решили построить в Приазовье.

Военно-морской флот России способен уничтожить корабли украинских Военно-морских сил «в считанные минуты». Такое мнение высказано в статье, опубликованной журналом The American Conservative.

«Те немногие военные корабли, которыми Украина располагает в Азовском море и с помощью которых надеется дать ответ России, будут быстро затоплены, а новая база ВМС — моментально уничтожена», — заявляет автор статьи Патрик Дж. Бьюкенен.

Журналист ставит вопрос, целесообразно ли для Вашингтона отправлять на помощь Украине ВМС США , если учесть, что «Черное море для России — как Чесапикский залив для США» (на берегу залива располагается столица США. — «Газета.Ru» ). Кроме того, говорится в статье, США неразумно распоряжаются «плодами победы Рейгана в холодной войне».

«Большевизм, может быть, и помер, но русский национализм, пробужденный наступлением НАТО на восток, жив и здоров», — подчеркнул Бьюкенен.

При этом он ставит под сомнение, что США могут оставаться уверенными в том, что постоянные визиты американского флота в Черное море будут всегда оставаться без ответа со стороны России.

Наконец, в статье говорится, что США уже пытались создать противовес России на ее границах, накачивая деньгами и оружием Грузию. И в 2008 году, после вторжения Тбилиси в Южную Осетию и Абхазию, российские военные разгромили грузинский флот и сухопутные войска в течение 48 часов. И ровно то же самое может произойти и с Украиной, добавил Бьюкенен.

Киев сообщил о начале создания новой военно-морской базы ВСУ в Азовском море в первые дни осени. Причина такого внезапного усиления военного присутствия ВСУ в регионе — выполнение украинскими военными распоряжения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Согласно заявлению членов СНБО и президента Украины Петра Порошенко , необходимо усилить военное присутствие на юге страны.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков убежден, что планы Киева по созданию базы в Бердянске — провокация, передает НСН.

«Азовское море неглубокое, оно не предназначено для создания военных баз, туда не могут зайти суда с осадкой больше 9 м. А военные суда — они с большой осадкой, как правило. Поэтому это провокация, то, что Украина планирует создать базу в Бердянске. Что это будет, как оно будет функционировать? Другое дело, что это делается против России, против ДНР и ЛНР. Они как встали на тропу войны, так ее и придерживаются», — подчеркнул сенатор Цеков.

Кроме усиления дислоцированных в Приазовье группировок ВСУ, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу военно-морских сил Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными бункерами и артиллерийскими системами.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в районе Азовского моря общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки «вероятного вторжения российского десанта с моря».

В Киеве регулярно говорят о якобы готовящихся в Азовском море актах «российской агрессии». В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения» — ВМФ России якобы проводит военные учения на море «крайне близко» к украинским берегам.

Ранее вице-адмирал ВМС ВСУ Сергей Гайдук неоднократно предлагал использовать радикальные методы для «сдерживания российской агрессии». В конце июля экс-командующий ВМС Украины предложил обезопасить побережье Украины, заминировав Азовское море. Он заявил, что украинской территории может угрожать потенциальный десант российских солдат с моря и деятельность военных кораблей ВМФ России.