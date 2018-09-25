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«РФ разгромит ВМС Украины за считанные минуты»
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Украина приготовилась атаковать Кремль
Украина приготовилась атаковать Кремль

В США предрекли ВМС Украины гибель в Азовском море за «считанные минуты» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
Российский флот может уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море "в считанные минуты", пишет американский журнал The American Conservative.
Издание утверждает, что Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы дать ответ России в этом регионе. При этом те несколько кораблей, которыми располагают украинские ВМС, в случае конфликта будут быстро затоплены, а база ВМС — моментально уничтожена, отмечает автор статьи.
При этом издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является "исторически российским".
The American Conservative напомнил, что в 2008 году Грузия, которую Вашингтон пытался превратить в противовес России в регионе, уже была разгромлена в Южной Осетии в течение 48 часов.
Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.
В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.
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